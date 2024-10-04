Рюдигер назвал лучшего футболиста, с которым ему доводилось играть

Центральный защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер назвал лучшего товарища по команде в своей карьере.

Выбор немца пал па Карима Бензема, который покинул ряды «сливочных» в прошлом году и перебрался в саудовский «Аль-Иттихад».

«Лучший игрок, с которым мне доводилось выступать? Карим Бензема! Я бы мог назвать Модрича, Крооса, Азара времён «Челси»... Но я должен отдать предпочтение Кариму», – передаёт Madrid Xtra слова центрбека «сливочных».

Антонио Рюдигер и Карим Бензема провели всего один совместный сезон в «Реале» – кампанию-2022/23, последнюю для французского форварда перед отъездом в Саудовскую Аравию.