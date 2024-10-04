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Стало известно, когда Ольмо сможет вновь сыграть за «Барселону»

04 Октября 2024 • 06:32 Комментировать
Барселона
...
Севилья
20.10 22:00

Полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо продолжает восстанавливаться после травмы.

Испанец получил повреждение в матче с «Жироной», который состоялся 15 сентября и завершился победой «сине-гранатовых» со счётом 4:1. Согласно сведениям журналиста Ивана сан Антонио, 26-летний футболист рассчитывает полностью восстановиться к поединку с «Севильей». Встреча пройдёт 20 октября, уже после международной паузы.

Перед игрой с «Севильей» команде Ханса-Дитера Флика предстоит провести ещё один матч – на выезде с «Алавесом» (6 октября).

Дани Ольмо перебрался в «Барселону» из «РБ Лейпцига» минувшим летом. До травмы игрок успел записать на свой счёт три забитых мяча в трёх поединках в цветах каталонского гранда.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Дани Ольмо

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БАРСЕЛОНА СЕВИЛЬЯ
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