Стало известно, когда Ольмо сможет вновь сыграть за «Барселону»

Полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо продолжает восстанавливаться после травмы.

Испанец получил повреждение в матче с «Жироной», который состоялся 15 сентября и завершился победой «сине-гранатовых» со счётом 4:1. Согласно сведениям журналиста Ивана сан Антонио, 26-летний футболист рассчитывает полностью восстановиться к поединку с «Севильей». Встреча пройдёт 20 октября, уже после международной паузы.

Перед игрой с «Севильей» команде Ханса-Дитера Флика предстоит провести ещё один матч – на выезде с «Алавесом» (6 октября).

Дани Ольмо перебрался в «Барселону» из «РБ Лейпцига» минувшим летом. До травмы игрок успел записать на свой счёт три забитых мяча в трёх поединках в цветах каталонского гранда.