Щесны тренировался индивидуально, пока остальные игроки «Барселоны» отдыхали

Новичок «Барселоны» Войцех Щесны готовится к возвращению на поле.

Объявляя о завершении карьеры в конце августа, поляк вряд ли планировал вернуться в октябре, поэтому сейчас находится не в лучших кондициях. Как отмечает Mundo Deportivo, в четверг 34-летний вратарь занимался в спортивном комплексе «Барселоны» по индивидуальной программе, в то время как у остальных игроков «сине-гранатовых» был выходной.

В воскресенье команда Ханса-Дитера Флика проведёт выездной матч Ла Лиги против «Алавеса».

Решение о подписании Войцеха Щесны было принято «Барселоной» после тяжёлой травмы Марка-Андре тер Штегена.