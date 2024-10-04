Рюдигер – о переходе в «Реал»: «Я не мог в это поверить»

Центральный защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер вспомнил, как состоялся его переход в клуб.

Немецкий игрок пополнил ряды «сливочных» летом 2022 года на правах свободного агента, перебравшись из «Челси».

«Я подписал контракт с «Реалом» 9 мая 2022 года. Они приехали ко мне в Лондон. Это было нереально! Я обнял своих детей и не мог поверить в происходящее.

Тогда мне подарили футболку, она есть у меня до сих пор. Я держал её весь день», – приводит журналист Фабрицио Романо слова 31-летнего футболиста.

В составе «Реала» Антонио Рюдигер стал победителем Лиги чемпионов и чемпионом Испании.