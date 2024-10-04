Рюдигер: «То, что делает Ямаль, просто пугает»

Центральный защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер высказался о 17-летнем футболисте «Барселоны» Ламине Ямале.

Немецкий футболист не стал скрывать, что поражён успехами юного вингера «сине-гранатовых».

«Его достижения возмутительны, нужно отдать ему должное. Он играет в «Барселоне» в 17 лет, проявил себя на Евро. Надеюсь, он будет здоров, у него блестящее будущее. То, что делает Ямаль, просто пугает», – приводит Barca Universal слова Рюдигера.

Ламин Ямаль записал на свой счёт пять забитых мячей и пять результативных передач в десяти поединках за «Барселону» в текущей кампании.