«Барселона» уже год ждёт ответа от де Йонга по новому контракту — игрок молчит

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг не спешит продлевать контракт с каталонским клубом.

Как утверждает Diario Sport, руководство «Барселоны» еще год назад сделало предложение нидерландскому хавбеку о продлении сотрудничества, однако до сих пор игрок не дал никакого ответа клубу.

Сообщается, что «Барселона» надеется услышать ответ от де Йонга до конца текущего года.

Действующий трудовой договор 27-летнего полузащитника с «сине-гранатовыми» рассчитан до лета 2026 года.

Специалисты авторитетного интернет-портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 70 миллионов евро.