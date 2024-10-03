Кроос: «Реал» адаптировался после ухода Роналду и Рамоса, то же самое будет со мной

Экс-футболист «Реала» Тони Кроос считает, что мадридский клуб всегда адаптируется после потери игроков.

— «Реал» адаптировался, когда ушел Криштиану, когда ушел Рамос… Они всегда адаптировались и продолжали побеждать. Мы дважды выиграли Лигу чемпионов без них, хотя они были очень важны и являются абсолютными легендами. То же самое произойдет и после меня, — приводит слова Крооса Madrid Xtra.

Немецкий полузащитник выступал за «Реал» с 2014 по 2024 год. За это время он провел 465 матчей во всех турнирах, в которых забил 28 мячей и стал автором 99 результативных передач.

После чемпионата Европы – 2024 Кроос объявил о завершении карьеры.