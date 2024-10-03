Кроос: Я не хочу возвращаться в футбол

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос признался, что не планирует возобновлять карьеру игрока.

«Сейчас я смотрю матчи «Реала» с другой точки зрения — это кажется немного странным. Но я по-прежнему воспринимаю их частью команды, от этого нельзя просто так отказаться. И все же я не испытываю желания сказать: «Я действительно хочу играть там», — цитирует Крооса Madrid Xtra.

Напомним, Кроос играл за «Реал» на протяжении десяти лет, но минувшим летом принял решение завершить карьеру футболиста.

После восьми туров подопечные Карло Анчелотти занимают второе место в Ла Лиге, отставая от лидера на три балла.