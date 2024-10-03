Мадридский «Атлетико» через официальную пресс-службу подтвердил потерю полузащитника Маркоса Льоренте. Во вчерашнем матче Лиги чемпионов против «Бенфики» (0:4) Льоренте покинул поле в первом тайме на 33-й минуте.

Уточняется, что Льоренте получил мышечную травму бедра. Теперь его ждёт реабилитация в тренажёрном зале.

В текущем сезоне Льоренте – регулярный игрок «матрасников», в его активе 10 выходов на поле за испанский клуб, в которых он смог дважды забить и дважды ассистировать во всех турнирах.

В «Атлетико» Льоренте с 2019 года, он является воспитанником мадридского «Реала».