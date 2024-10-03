Кроос объяснил, почему всегда желает успеха «Реалу»

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос рассказал, почему всегда надеется на успешный результат «сливочных».

— Я всегда надеюсь, что у «Реала» все сложится хорошо по двум причинам. Первое — я искренне желаю им победы. Но также потому, что я часто читал, что меня не хватает. Это приятно, но я не хочу это слышать. Это неуважение к тем, кто играет в «Реале» сейчас, — приводит слова Крооса Madrid Xtra.

По итогам восьми туров «Реал» находится на второй позиции в турнирной таблице испанской Ла Лиги. В копилке команды Карло Анчелотти 18 зачетных баллов.

5 октября «сливочные» примут «Вильярреал». Начало матча девятого тура чемпионата Испании запланировано на 22:00 по мск.