Кроос: «И со мной «Реал» не всегда хватал звёзды с неба»

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос отреагировал на слова болельщиков.

— Люди всегда притворяются, и это неправильно. Говорят, что со мной мы выигрывали все матчи со счетом 4:0. Конечно, сейчас у «Реала» есть трудности, но и со мной мы не всегда хватали звезды с неба. Нам часто приходилось бороться, не забывайте это, — приводит слова Крооса Madrid Xtra.

Напомним, немецкий полузащитник выступал за «Реал» с 2014 по 2024 год. После чемпионата Европы – 2024 Кроос принял решение завершить профессиональную карьеру игрока в возрасте 34 лет.

2 октября «Реал» проиграл на выезде «Лиллю» в матче Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 0:1.