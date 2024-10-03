Агент Барбоза: В этом сезоне Захаряну будет гораздо легче

Известный агент Паулу Барбоза поделился ожиданиями от игры хавбека «Реал Сосьедада» Арсенала Захаряна в текущем сезоне.

Напомним, 21-летний футболист продолжает восстанавливаться из-за травмы и на поле пока не выходил.

«Думаю, что ему будет гораздо легче. Захарян уже приспособился и привык к клубу, его отлично приняли. Этот сезон сыграет большую роль в карьере игрока», — приводит слова Барбозы Metaratings.

По мнению агента, зимой Захаряна не отправят в аренду, даже если у него не пойдет игра, но следующим летом такой вариант возможен.

В составе «Реал Сосьедада» Захарян появился на поле в 40 встречах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и стал автором двух ассистов.