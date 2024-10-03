Беллингем: «Кроос оказал на меня огромное влияние»

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем высказался о бывшем игроке команды Тони Кроосе.

— Влияние, которое он оказал на меня, было огромным. Он всегда готов отдать тебе мяч, чтобы ты чувствовал себе в игре. Он умный и уникальный футболист. Я благодарен, что провел с ним какое-то время на поле и за его пределами, — приводит слова Беллингема Madrid Xtra.

Напомним, Кроос выступал за «Реал» с 2014 года, однако минувшим летом немец принял решение завершить карьеру игрока в 34 года.

5 октября «Реал» примет на своем поле «Вильярреал» в рамках девятого тура Ла Лиги. Начало поединка запланировано на 22:00 по мск.