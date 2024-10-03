«Реал» на старте сезона не блещет. Вот в среду команда Карло Анчелотти разочаровала болельщиков, проиграв на выезде «Лиллю» во втором туре Лиги чемпионов с минимальным счётом 0:1.

Как сообщает Relevo, атмосфера в раздевалке «Реала» отличается от той, которая была в прошлом сезоне. При этом в клубе считают, что состав стал сильнее, но как команда «Реал» стал хуже.

«В этом сезоне у нас игроки лучше, но команда хуже. В прошлом сезоне у нас были игроки хуже, но команда лучше», - такое мнение из стана «Реала» транслирует источник.

Судя по всему, в «Реале» будут работать над тем, чтобы игроки снова стали сильными командно.