Стало известно, когда Щесны начнёт тренироваться с «Барселоной»

34-летний новичок вратарской линии «Барселоны» Войцех Щесны начнёт тренироваться с новым клубом в эту пятницу, 4 октября. Новостью делится Mundo Deportivo. Ранее вратарь уже приступил к индивидуальным тренировкам в системе «Барсы».

Напомним, что Щесны пополнил каталонский топ-клуб в необычных обстоятельствах. Он пришёл в «Барсу» свободным агентом на текущей неделе на фоне травмы основного вратаря Марка-Андре тер Штегена. Игрок сборной Германии пару недель назад серьёзно травмировал колено и досрочно завершил сезон.

Последним клубом Войцеха был «Ювентус». После он на время приостановил карьеру.

Щесны: «Нет гарантий, что я буду основным вратарём «Барселоны»