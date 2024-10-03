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Стало известно, когда Щесны начнёт тренироваться с «Барселоной»

03 Октября 2024 • 16:24 Комментировать

34-летний новичок вратарской линии «Барселоны» Войцех Щесны начнёт тренироваться с новым клубом в эту пятницу, 4 октября. Новостью делится Mundo Deportivo. Ранее вратарь уже приступил к индивидуальным тренировкам в системе «Барсы».

Напомним, что Щесны пополнил каталонский топ-клуб в необычных обстоятельствах. Он пришёл в «Барсу» свободным агентом на текущей неделе на фоне травмы основного вратаря Марка-Андре тер Штегена. Игрок сборной Германии пару недель назад серьёзно травмировал колено и досрочно завершил сезон.

Последним клубом Войцеха был «Ювентус». После он на время приостановил карьеру.

Щесны: «Нет гарантий, что я буду основным вратарём «Барселоны»

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Войцех Щесны
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