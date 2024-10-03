Мбаппе не вызовут в сборную Франции – названа причина

Нападающий Килиан Мбаппе не попадёт в список игроков сборной Франции, вызванных на октябрьский сбор. Как сообщает на своих страницах L’Equipe, Дидье Дешам не вызовет Мбаппе по договорённости с игроком и с «Реалом». Капитан «трёхцветных» останется в Мадриде и будет работать над восстановлением формы.

Как известно, в недавнем матче против «Алавеса» Мбаппе получил повреждение. Футболист пропустил дерби против «Атлетико», но смог сыграть против «Лилля» в Лиге чемпионов (Килиан вышел на замену 57-й минуте). Очевидно, Мбаппе пока не готов на сто процентов.

Сборная Франции в октябре сыграет против Израиля и Бельгии в Лиге наций.