В Испании оценили спад Беллингема

«Реал» в среду проиграл «Лиллю» во втором туре Лиги чемпионов с минимальным счётом 0:1. Испанская пресса проанализировала игру мадридцев и, в числе прочего, оценила спад полузащитника Джуда Беллингема.

«В случае Беллингема спад гораздо более ощутим: в семи сыгранных матчах у него всего две результативные передачи и ноль голов. В прошлом сезоне после семи игр у него было шесть голов. Показатели не следует сравнивать буквально, потому что роль Беллингема с приходом Мбаппе совсем другая, но англичанин всё ещё ищет свою лучшую версию в качестве полузащитника», - написано в материале AS.

Ближайший матч «Реал» проведёт в субботу, 5 октября, - против «Вильярреала» в чемпионате Испании.