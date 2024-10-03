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Неймар может перейти в испанский суперклуб

03 Октября 2024 • 11:54 Комментировать (1)

Звездный бразилец Неймар может вернуться в Европу в следующем году. Об этом сообщается на страницах портала Sport.es.

Как стало известно источнику, форвард саудовского «Аль-Хиляля» может вернуться в свой бывший клуб – каталонскую «Барселону» - летом 2025-го. Кандидатура Неймара находится в трансферном шорт-листе «сине-гранатовых». Каталонцы подпишут бразильца, если не получится договориться с норвежцем Эрлингом Холанном.

Большим плюсом для «Барсы» будет то, что Неймар станет свободным агентом. Таким образом, «сине-гранатовые» могут вернуть 32-летнего форварда бесплатно.

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Евро-Футбол.Ру,
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03 Октября 2024 в 11:56
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