Облак прокомментировал разгром «Атлетико» со счётом 0:4

«Такие матчи иногда случаются, но мы не должны допускать подобного. Команда плохо боролась на поле. Для «Атлетико» непозволительно так проигрывать, нам нет оправдания. Нам нужно принять этот результат и продолжать работать. На выходных у нас важный матч», - передает слова словенского голкипера газета Marca.