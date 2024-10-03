Облак прокомментировал разгром «Атлетико» со счётом 0:4

Страж ворот мадридского «Атлетико» Ян Облак высказался после провального матча с лиссабонской «Бенфикой» в рамках второго тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.
«Такие матчи иногда случаются, но мы не должны допускать подобного. Команда плохо боролась на поле. Для «Атлетико» непозволительно так проигрывать, нам нет оправдания. Нам нужно принять этот результат и продолжать работать. На выходных у нас важный матч», - передает слова словенского голкипера газета Marca.
Напомним, что испанский гранд неожиданно был разгромлен в Лиссабоне со счетом 0:4. В первом круге подопечные Диего Симеоне победили «РБ Лейпциг» - 2:1.
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