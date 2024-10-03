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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти объяснил роль Беллингема на поле в нынешнем сезоне

03 Октября 2024 • 04:53 Комментировать
Лилль
1:0
Реал Мадрид

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о позиции Джуда Беллингема.

По словам итальянского наставника «сливочных», английский полузащитник играет практически в той же манере, что и в прошлой кампании, несмотря на значительно снизившуюся результативность.

«Позиция Беллингема? Он располагается ближе к флангу, когда мы не владеем мячом, и участвует в обороне, но в остальном его роль всё та же, что и в прошлом сезоне, ничего не изменилось», – приводит Madrid Zone слова Анчелотти из интервью после проигранного матча Лиги чемпионов с «Лиллем» (0:1).

Джуд Беллингем пока не забивал в текущем сезоне. На счету 21-летнего футболиста две результативные передачи в семи поединках.

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