«Реал» снова потерял важного игрока из-за травмы

Стало известно, почему Карло Анчелотти заменил Эдера Милитао в матче Лиги чемпионов против «Лилля» (0:1).

Бразилец вышел в стартовом составе мадридского «Реала», но уже на 57-й минуте был заменён. Как оказалось, центральный защитник попросил замену из-за боли в бедре. Проблема беспокоила футболиста ещё в прошлом матче с «Атлетико», однако тогда решили, что повреждение несерьёзно, докладывает Diario AS. Теперь участие 26-летнего игрока в предстоящем поединке с «Вильярреалом» вызывает серьёзные сомнения.

Поражение от «Лилля» стало для «Реала» первым в текущем сезоне.

Выездную встречу с «Вильярреалом» коллективу Карло Анчелотти предстоит провести в субботу.