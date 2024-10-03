«Реал» потерпел первое поражение с января

Французский «Лилль» завершил беспроигрышную серию мадридского «Реала».

«Доги» одержали минимальную победу над «сливочными» в матче Лиги чемпионов благодаря голу Джонатана Дэвида – канадец реализовал пенальти в концовке первого тайма.

Для «Реала» это поражение стало первым с 18 января текущего года – тогда команда Карло Анчелотти уступила «Атлетико» в Кубке Испании после экстра-таймов (2:4). Беспроигрышная серия остановилась на отметке в 36 матчей.

Если говорить о поражениях в основное время, то таким образом «сливочные» не проигрывали с 24 сентября прошлого года (1:3 в Ла Лиге с тем же «Атлетико»)