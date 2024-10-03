Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» потерпел первое поражение с января

03 Октября 2024 • 00:13 Комментировать
Лилль
1:0
Реал Мадрид
окончен

Французский «Лилль» завершил беспроигрышную серию мадридского «Реала».

«Доги» одержали минимальную победу над «сливочными» в матче Лиги чемпионов благодаря голу Джонатана Дэвида – канадец реализовал пенальти в концовке первого тайма.

Для «Реала» это поражение стало первым с 18 января текущего года – тогда команда Карло Анчелотти уступила «Атлетико» в Кубке Испании после экстра-таймов (2:4). Беспроигрышная серия остановилась на отметке в 36 матчей.

Если говорить о поражениях в основное время, то таким образом «сливочные» не проигрывали с 24 сентября прошлого года (1:3 в Ла Лиге с тем же «Атлетико»)

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Атлетико Мадрид Лилль ещё теги

Новости по матчу

02 Октября
23:58
Мбаппе очень быстро восстановился, но не спас «Реал» от поражения во Франции 9
22:58
Эндрик установил ещё один рекорд «Реала» в Лиге чемпионов
21:30
«Лилль» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 14
20:39
Беллингем, Винисиус – в старте «Реала» на игру с «Лиллем», Мбаппе оказался на скамейке
02:33
Лилль - Реал Мадрид: где смотреть прямую трансляцию онлайн
01 Октября
22:06
Прогноз на точный счёт матча Лилль — Реал Мадрид Лиги чемпионов — 2 октября 2024
21:53
Надёжный прогноз и ставка на матч Лилль — Реал Лиги чемпионов — 2 октября 2024
20:24
Анчелотти высказался о матче против «Лилля»
20:10
Анчелотти рассказал о состоянии Мбаппе
17:48
«Мечта становится более далёкой»: Братья Мбаппе не встретятся на поле
30 Сентября
20:14
«Лилль» – «Реал» Мадрид: прогноз и ставки БК Pinnacle
17:31
Мбаппе неожиданно попал в заявку «Реала» на матч Лиги чемпионов
09:00
Представитель какой страны выиграет Лигу чемпионов
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Мбаппе обратился к Гризманну Эвра: «В 2013 году Фергюсон сказал мне, что Роналду и Бэйл готовы перейти в «Манчестер Юнайтед» Стало известно, сколько билетов продано на дерби «Динамо» - «Спартак» Анчелотти прокомментировал упущенную победу «Реала» над «Атлетико» Из-за них «Реал» потерял победу в дерби: три худших игрока матча против «Атлетико» Ямаль продолжает устанавливать рекорды Лиги чемпионов Стало известно, что крикнул Куртуа фанатам «Атлетико», празднуя гол «Реала» Дешам отреагировал на уход Гризманна из сборной Франции Юран сделал замечание Дзюбе из-за Карпина Лилль - Реал Мадрид: где смотреть прямую трансляцию онлайн
«Атлетико» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 В компенсированное время «Реал» упустил победу над «Атлетико» в дерби, прерванном на 20 минут из-за беспорядков «Барселона» впервые оступилась, получив 4 гола от «Осасуны» Названы самые жёсткие ошибки судей в истории футбола: «Рука Бога» Марадоны – на третьем месте Мбаппе очень быстро восстановился, но не спас «Реал» от поражения во Франции Самошников впервые сделал дубль и помог «Локомотиву» обыграть «Спартак» в дерби «Лилль» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Тоттенхэм» разгромил «Манчестер Юнайтед», отыгравший в меньшинстве больше тайма Какая гадость эта ваша новая Лига чемпионов Винисиус наехал на Коке: «Ты слабый»
Спортивные новости
Ольховский назвал решающий момент в финале Алькарас - Синнер Алькарас победил Синнера и стал чемпионом турнира в Пекине Каменский оценил перспективы Мичкова в «Филадельфии» ЦСКА по буллитам победил московское «Динамо» в матче КХЛ Гол Радулова в овертайме принёс «Локомотиву» победу над «Автомобилистом» в матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 03 Октября
00:13 · Испания. Ла Лига
«Реал» потерпел первое поражение с января
02 Октября
22:27 · Англия. Премьер-лига
Гранд Ла Лиги готов подписать Чилуэлла слухи
22:18 · Испания. Ла Лига
Щесны: «Нет гарантий, что я буду основным вратарём «Барселоны»
21:06 · Испания. Ла Лига
​Щесны: «Левандовски сыграл ключевую роль в моём выборе»
17:10 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Севильи» интересен «Ливерпулю» слухи
16:16 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» хотел предложить больше 200 млн евро за Ямаля – инсайдер
16:01 · Испания. Ла Лига
«Барселона» объявила о переходе Щесны 1 официально
15:18 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» вспоминает дебют Пуйоля - ровно 25 лет тому назад 2
14:56 · Испания. Ла Лига
Щесны приехал подписывать контракт с «Барселоной»
14:38 · Испания. Ла Лига
Флик послал сигнал Ямалю после недовольства заменой 1
12:40 · Испания. Ла Лига
Лунин обратился к получившему травму Куртуа
12:30 · Испания. Ла Лига
Анчелотти обратился к Лунину после травмы Куртуа 1
12:25 · Испания. Ла Лига
«Барселона» готовит 60 млн евро на экс-форварда «Манчестер Юнайтед»
12:09 · Испания. Ла Лига
Кроос: «Возможно, через пять лет я скажу, что завершил карьеру слишком рано»
12:04 · Испания. Ла Лига
Кроос раскрыл один из секретов «Реала»
10:59 · Испания. Ла Лига
Иньиго Мартинес: «Флик попросил меня остаться в «Барселоне»
08:07 · Англия. Премьер-лига
Родри, Райс или Тчуамени: Назван лучший опорник мирового футбола 1
01 Октября
22:54 · Испания. Ла Лига
Ямаль продолжает устанавливать рекорды Лиги чемпионов
21:02 · Испания. Ла Лига
Тчуамени отреагировал на решение Гризманна
20:45 · Испания. Ла Лига
Серхио Рамос дал ответ клубу из Египта
20:35 · Испания. Ла Лига
Игрок сборной Испании получил черепно-мозговую травму в дерби «Атлетико» - «Реал»
20:32 · Испания. Ла Лига
Тчуамени: «Винисиус заслуживает «Золотого мяча» 1
20:14 · Испания. Ла Лига
Анчелотти прокомментировал слова Симеоне о Куртуа 1
19:43 · Испания. Ла Лига
Тчуамени получил вопрос о том, как справляется с критикой
19:32 · Испания. Ла Лига
Тчуамени — о поведении болельщиков в дерби: «Мы должны это прекратить»
Все новости