Щесны: «Нет гарантий, что я буду основным вратарём «Барселоны»

Новичок «Барселоны» Войцех Щесны поделился мыслями о своей роли в команде.

Каталонский клуб официально объявил о подписании польского вратаря в среду. 34-летний футболист согласился возобновить недавно завершённую карьеру ради возможности помочь «Барселоне».

«Никто не давал мне никаких гарантий того, что я буду первым вратарём. Для этого нужно проявить себя, а затем поддерживать высокий уровень. Мы даже не говорили о моей роли в команде», – приводит Barca Universal слова Щесны.

Экс-голкипер «Ювентуса» будет бороться за место в стартовом составе с Иньяки Пеньей. Напомним, что Марк-Андре тер Штеген надолго выбыл из строя из-за травмы.