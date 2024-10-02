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Щесны: «Нет гарантий, что я буду основным вратарём «Барселоны»

02 Октября 2024 • 22:18 Комментировать
Алавес
...
Барселона
06.10 17:15

Новичок «Барселоны» Войцех Щесны поделился мыслями о своей роли в команде.

Каталонский клуб официально объявил о подписании польского вратаря в среду. 34-летний футболист согласился возобновить недавно завершённую карьеру ради возможности помочь «Барселоне».

«Никто не давал мне никаких гарантий того, что я буду первым вратарём. Для этого нужно проявить себя, а затем поддерживать высокий уровень. Мы даже не говорили о моей роли в команде», – приводит Barca Universal слова Щесны.

Экс-голкипер «Ювентуса» будет бороться за место в стартовом составе с Иньяки Пеньей. Напомним, что Марк-Андре тер Штеген надолго выбыл из строя из-за травмы.

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Барселона Войцех Щесны Марк-Андре Тер Штеген Иньяки Пенья ещё теги

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