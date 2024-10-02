​Щесны: «Левандовски сыграл ключевую роль в моём выборе»

Польский вратарь Войцех Щесны присоединился к «Барселоне», после чего заявил, что важную роль в этом сыграл его соотечественник - форвард Роберт Левандовски, который выступает за «Барселону» с 2022 года.

- Я думал, что не смогу быть готовым к такому вызову, но, посовещавшись с семьей, я решил, что такую возможность упускать нельзя. Я реально думал о том, чтобы повесить перчатки на гвоздь. Спасибо и Роберту Левандовски - я тут и потому что он хотел этого, его влияние стало для меня фундаментальным фактором. Его слово, как и одобрение со стороны семьи, сыграли главную роль, - цитирует слова Щесны derbyderbyderby.it.