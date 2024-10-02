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«ПСЖ» хотел предложить больше 200 млн евро за Ямаля – инсайдер

02 Октября 2024 • 16:16 Комментировать

В прессе ранее появлялась информация о том, что «ПСЖ» готов заплатить большие деньги за вингера «Барселоны» Ламина Ямаля. Гуру трансферного мира Фабрицио Романо подтвердил эту информацию.

«Я могу подтвердить, что «ПСЖ» рассматривал возможность сделать предложение по Ламину Ямалю на сумму более 200 миллионов евро. Но у них не было ни единого шанса», - сказал Романо на видео, которое было опубликовано на Reddit.

Ламин Ямаль является воспитанником академии «Барселоны». Минувшим летом вингер стал чемпионом Европы. В финале Ямаль сыграл на следующий день после своего 17-го дня рождения.

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