«Барселона» посредством своего официального сайта объявила о переходе в свои ряды вратаря Войцеха Щесны. 34-летний поляк заключил с каталонским клубом контракт, который рассчитан до середины 2025 года.

«Польский вратарь приходит в клуб при необычных обстоятельствах, но нет сомнений, что его резюме говорит само за себя», - говорится в сообщении пресс-службы «сине-гранатовых».

Как известно, Войцех Щесны переходит в «Барселону» из-за травмы Марка-Андре тер Штегена. Каталонский клуб решил подписать поляка, хотя в конце лета он покинул «Ювентус» и объявил о решении завершить карьеру.