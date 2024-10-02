​«Барселона» вспоминает дебют Пуйоля - ровно 25 лет тому назад

Официальный сайт «Барселоны» вспоминает дебют Карлеса Пуйоля, бывшего капитана команды - он впервые сыграл за взрослый состав клуба ровно 25 лет тому назад, 2 октября 1999 года. Это был матч чемпионата Испании против «Вальядолида», который «Барселона» выиграла со счётом 2:0 благодаря мячам Патрика Клюйверта и Ривалдо.

Тогдашний наставник клуба Луи ван Галь верил в Пуйоля и в первом сезоне тот сыграл в 37 матчах, а к 2004 году стал капитаном команды. Правда, самого ван Галя к тому моменту в клубе уже не было. Ну а Пуйоль выступал за «Барсу» до 2014 года, выиграв с клубом всё, что было возможно.