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Щесны приехал подписывать контракт с «Барселоной»

02 Октября 2024 • 14:56 Комментировать

Голкипер Войцех Щесны в среду приехал в офис «Барселоны» для подписания контракта. Соответствующее видео появилось в социальных сетях. В ближайшее время «сине-гранатовые» должны объявить о заключении трудового соглашения с Щесны.

Войцех Щесны объявил о завершении карьеры чуть более месяца назад. «Барселоне» пришлось обращаться к кандидатуре 34-летнего поляка из-за серьёзной травмы, которую недавно получил Марк-Андре тер Штеген.

Ближайший матч «Барселона» проведёт в воскресенье, 6 октября, - против «Алавеса» на поле соперника. Игра стартует в 17:15 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Войцех Щесны
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