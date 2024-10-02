Флик послал сигнал Ямалю после недовольства заменой

Во вторник вечером «Барселона» разгромила на своём поле «Янг Бойз» со счётом 5:0 во втором туре Лиги чемпионов. Вингер Ламин Ямаль был недоволен своей заменой на 75-й минуте. Комментарий на этот счёт дал рулевой «сине-гранатовых» Ханс-Дитер Флик.

«Нам нужно было делать больше передач и улучшить динамику. У нас не один футболист, а несколько, поэтому могут быть замены. Мы не можем принимать во внимание, хочет футболист продолжать играть или нет», - сказал Флик журналистам.

Следующий матч «Барселона» проведёт в воскресенье, 6 октября, - против «Алавеса» на выезде в чемпионате Испании.