Лунин обратился к получившему травму Куртуа

Тибо Куртуа не поможет «Реалу» в ближайших матчах – вратарь травмировался в дерби против «Атлетико» (ничья 1:1). Как следствие, шанс проявить себя получил Андрей Лунин, который недавно продлил контракт с мадридским клубом до конца сезона 2029/2030.

Между тем, Лунин поддержал Куртуа после того, как бельгиец столкнулся с негативом на стадионе «Атлетико». Дерби пришлось прерывать, поскольку фанаты бросали в направлении Куртуа предметы.

«Они провокаторы, поэтому тебя оскорбляют. Они делали это и со мной», - сказал Лунин Куртуа, по данным Real Madrid Confidencial.

Источник отмечает, что Куртуа и Лунин имеют хорошие отношения, хоть они и конкуренты.

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