Анчелотти обратился к Лунину после травмы Куртуа

«Реал» потерял основного вратаря – Тибо Куртуа травмировался в дерби против «Атлетико» (1:1). Ожидается, что бельгийский футболист пропустит несколько недель, то есть в ближайших матчах за «Реал» будет играть Андрей Лунин.

Как сообщает Defensa Central, после травмы Куртуа главный тренер «Реала» Карло Анчелотти пообщался с Луниным.

«Ты уже знаешь, что мы полностью тебе доверяем», - сказал Анчелотти Лунину, если верить источнику.

Напомним, что несколько недель назад Андрей Лунин продлил контракт с «Реалом». В прошлом сезоне украинец показывал хорошую игру, когда Тибо Куртуа был серьёзно травмирован.