«Барселона» готовит 60 млн евро на экс-форварда «Манчестер Юнайтед»

Английский форвард Мэйсон Гринвуд, ныне выступающий в чемпионате Франции за «Марсель», может переехать в испанский чемпионат. Об этом сообщается на страницах Tribal Football.

Согласно сведениям источника, заинтересованность в услугах нападающего проявляет каталонская «Барселона». Руководство «сине-гранатовых» готово выложить 60 миллионов евро за Гринвуда.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Гринвуд провел шесть поединков, отметившись пятью забитыми мячами (один – с пенальти).

Мэйсон перешел в «Марсель» из «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно. Сумма сделки составила 26 миллионов евро. Срок трудового договора между игроком и провансальцами рассчитан до конца июня 2029 года.