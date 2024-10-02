Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Кроос: «Возможно, через пять лет я скажу, что завершил карьеру слишком рано»

02 Октября 2024 • 12:09 Комментировать

Тони Кроос завершил карьеру минувшим летом. Немец решил повесить бутсы на гвоздь уже в 34 года, и он дал комментарий по поводу своего решения.

«Я всегда хотел закончить карьеру на самом высоком уровне. Я поиграл со многими игроками топ-уровня, что удавалось немногим. Были и другие факторы. Постоянные путешествия и разлука с семьёй утомили меня за эти годы. Возможно, через пять лет я скажу, что завершил карьеру слишком рано, но сейчас я чувствую себя хорошо», - цитирует Крооса AS.

Отметим, что Тони Кроос провёл в мадридском «Реале» десять сезонов. За это время немец выиграл множество титулов, в частности шесть трофеев Лиги чемпионов.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тони Кроос
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Мбаппе обратился к Гризманну Анчелотти прокомментировал упущенную победу «Реала» над «Атлетико» Стало известно, сколько билетов продано на дерби «Динамо» - «Спартак» Из-за них «Реал» потерял победу в дерби: три худших игрока матча против «Атлетико» Эвра: «В 2013 году Фергюсон сказал мне, что Роналду и Бэйл готовы перейти в «Манчестер Юнайтед» «Атлетико» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 Дешам отреагировал на уход Гризманна из сборной Франции Стало известно, что крикнул Куртуа фанатам «Атлетико», празднуя гол «Реала» Юран сделал замечание Дзюбе из-за Карпина «Реал» нашёл нового защитника
«Атлетико» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 В компенсированное время «Реал» упустил победу над «Атлетико» в дерби, прерванном на 20 минут из-за беспорядков «Барселона» впервые оступилась, получив 4 гола от «Осасуны» Названы самые жёсткие ошибки судей в истории футбола: «Рука Бога» Марадоны – на третьем месте Самошников впервые сделал дубль и помог «Локомотиву» обыграть «Спартак» в дерби «Тоттенхэм» разгромил «Манчестер Юнайтед», отыгравший в меньшинстве больше тайма Какая гадость эта ваша новая Лига чемпионов Винисиус наехал на Коке: «Ты слабый» «Осасуна» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2 Стало известно, что крикнул Куртуа фанатам «Атлетико», празднуя гол «Реала»
Спортивные новости
ЦСКА по буллитам победил московское «Динамо» в матче КХЛ Гол Радулова в овертайме принёс «Локомотиву» победу над «Автомобилистом» в матче КХЛ «Это человеческий фактор»: Каменский высказался о травме Кузнецова Рыбин считает, что «Юта» преподнесёт сюрприз в первом сезоне в НХЛ Плющёв отреагировал на сокрушительное поражение «Барыса», в котором команда пропустила 10 шайб от «Торпедо» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 02 Октября
12:25 · Испания. Ла Лига
«Барселона» готовит 60 млн евро на экс-форварда «Манчестер Юнайтед»
12:09 · Испания. Ла Лига
Кроос: «Возможно, через пять лет я скажу, что завершил карьеру слишком рано»
12:04 · Испания. Ла Лига
Кроос раскрыл один из секретов «Реала»
10:59 · Испания. Ла Лига
Иньиго Мартинес: «Флик попросил меня остаться в «Барселоне»
08:07 · Англия. Премьер-лига
Родри, Райс или Тчуамени: Назван лучший опорник мирового футбола 1
01 Октября
22:54 · Испания. Ла Лига
Ямаль продолжает устанавливать рекорды Лиги чемпионов
21:02 · Испания. Ла Лига
Тчуамени отреагировал на решение Гризманна
20:45 · Испания. Ла Лига
Серхио Рамос дал ответ клубу из Египта
20:35 · Испания. Ла Лига
Игрок сборной Испании получил черепно-мозговую травму в дерби «Атлетико» - «Реал»
20:32 · Испания. Ла Лига
Тчуамени: «Винисиус заслуживает «Золотого мяча» 1
20:14 · Испания. Ла Лига
Анчелотти прокомментировал слова Симеоне о Куртуа 1
19:43 · Испания. Ла Лига
Тчуамени получил вопрос о том, как справляется с критикой
19:32 · Испания. Ла Лига
Тчуамени — о поведении болельщиков в дерби: «Мы должны это прекратить»
16:16 · Испания. Ла Лига
​Булыкин предложил испанцам ввести Fan ID
16:16 · Испания. Ла Лига
Раскрыта речь Хави перед игроками «Барселоны» после объявления об отставке
16:08 · Испания. Ла Лига
Игрок «Атлетико» высказался о поведении Винисиуса на поле
15:38 · Испания. Ла Лига
В «Реал Сосьедаде» высказались о ситуации Захаряна 1
14:57 · Англия. Премьер-лига
«Реал» готов продать своего опорника в «Ливерпуль» 1
14:30 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» нацелился на топ-игрока «Барселоны»
14:02 · Испания. Ла Лига
Винисиус наехал на Коке: «Ты слабый» 11
13:51 · Испания. Ла Лига
В Ла Лиге выбрали лучшего тренера месяца – Флик и Анчелотти проиграли
12:22 · Испания. Ла Лига
«Реал» принял решение по Карвахалю
10:11 · Англия. Премьер-лига
«Челси» поборется с «Арсеналом» и «Реалом» за бразильского защитника
09:04 · Италия. Серия А
Винисиус, Хвича или Леау: назван лучший левый вингер мира
08:21 · Англия. Премьер-лига
Назван лучший центральный полузащитник: Вальверде - второй, Модрич - девятый 2
Все новости