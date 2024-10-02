Кроос: «Возможно, через пять лет я скажу, что завершил карьеру слишком рано»

Тони Кроос завершил карьеру минувшим летом. Немец решил повесить бутсы на гвоздь уже в 34 года, и он дал комментарий по поводу своего решения.

«Я всегда хотел закончить карьеру на самом высоком уровне. Я поиграл со многими игроками топ-уровня, что удавалось немногим. Были и другие факторы. Постоянные путешествия и разлука с семьёй утомили меня за эти годы. Возможно, через пять лет я скажу, что завершил карьеру слишком рано, но сейчас я чувствую себя хорошо», - цитирует Крооса AS.

Отметим, что Тони Кроос провёл в мадридском «Реале» десять сезонов. За это время немец выиграл множество титулов, в частности шесть трофеев Лиги чемпионов.