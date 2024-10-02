Кроос раскрыл один из секретов «Реала»

Экс-футболист мадридского «Реала» Тони Кроос поделился своими мыслями насчёт успехов мадридского клуба. По словам немца, одним из секретов «сливочных» является способность заменять звёзд, когда они уходят.

«Реал» всегда действовал очень разумно. Нам часто приходилось заменять больших футболистов, но у «Реала» всегда в такой ситуации был готов новый молодой игрок. Одно колесо зацепляется за другое», - слова Крооса приводит AS.

Напомним, что Тони Кроос завершил карьеру минувшим летом – после домашнего для сборной Германии чемпионата Европы. Немец повесил бутсы на гвоздь довольно рано, сейчас ему 34 года.

Добавим, что «Реал» чаще всех выигрывал кубок европейских чемпионов – 15 раз.