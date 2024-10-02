Иньиго Мартинес: «Флик попросил меня остаться в «Барселоне»

Центральный защитник каталонской «Барселоны» Иньиго Мартинес признался, что главный тренер Ханс-Дитер Флик летом убедил его остаться в стане «сине-гранатовых». Напомним, в прошлом сезоне Иньиго не получал регулярную игровую практику, поэтому футболист всерьёз задумывался о смене клубной прописки.

«Я провел предсезонную подготовку с командой, а затем Ханси Флик сказал, что доверяет мне. Он попросил меня остаться. Он сказал: «Поверь мне, оставайся в «Барселоне». В конце концов, это было лучшим решением для меня», – цитирует Мартинеса журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.