Ямаль продолжает устанавливать рекорды Лиги чемпионов

Каталонская «Барселона» встречается со швейцарским «Янг Бойз» и пытается отыграться за неудачное начало Лиги чемпионов - в первом туре каталонцы быстро остались вдесятером и проиграли «Монако».

Каталонский вундеркинд Ламин Ямаль, летом ставший чемпионом Европы с испанской сборной, продолжает устанавливать рекорды Лиги чемпионов. В этот раз он, разумеется, вышел на поле в стартовом составе, что стало его девятым матчем в ЛЧ в стартовом составе.

По этому показателю он обошёл игроков вроде Джуда Беллингема и Уоррена Заира-Эмери - они в возрасте до 18 лет провели только по восемь матчей.