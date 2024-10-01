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Чемпионат Испании. Ла Лига

Ямаль продолжает устанавливать рекорды Лиги чемпионов

01 Октября 2024 • 22:54 Комментировать

Каталонская «Барселона» встречается со швейцарским «Янг Бойз» и пытается отыграться за неудачное начало Лиги чемпионов - в первом туре каталонцы быстро остались вдесятером и проиграли «Монако».

Каталонский вундеркинд Ламин Ямаль, летом ставший чемпионом Европы с испанской сборной, продолжает устанавливать рекорды Лиги чемпионов. В этот раз он, разумеется, вышел на поле в стартовом составе, что стало его девятым матчем в ЛЧ в стартовом составе.

По этому показателю он обошёл игроков вроде Джуда Беллингема и Уоррена Заира-Эмери - они в возрасте до 18 лет провели только по восемь матчей.


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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Джуд Беллингем Уоррен Заир-Эмери Ламин Ямаль ещё теги
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