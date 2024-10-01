Тчуамени отреагировал на решение Гризманна

Полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени прокомментировал решение нападающего Антуана Гризманна завершить карьеру в сборной Франции.
«В команде были удивлены решением Антуана. Жаль, что он решил уйти, но это уже реальность. Если Гризманн принял такое решение, значит, так будет лучше для него. Хочу пожелать ему всего самого хорошего», - передает слова Орельена Sport.es.
Гризманн защищал цвета национальной сборной Франции с весны 2014 года. В общей сложности форвард сыграл 137 поединков за «трёхцветных», отметившись 44 забитыми мячами. Вместе с командой нападающий стал чемпионом мира и победителем Лиги наций.
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