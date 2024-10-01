Серхио Рамос дал ответ клубу из Египта

Экс-защитник сборной Испании и мадридского «Реала» Серхио Рамос имел вариант продолжения карьеры в чемпионате Египта. Заинтересованность в переходе звездного игрока проявлял «Замалек».

Как информирует газета Marca, Рамос вел переговоры с представителями клуба, но по итогу стороны не смогли договориться о сотрудничестве. Серхио не устроила финансовая составляющая сделки.

В настоящий момент 38-летний защитник находится в статусе свободного агента. Последним местом работы Рамоса была «Севилья». В прошлом сезоне чемпионата Испании Серхио провел 28 поединков, отметившись тремя забитыми мячами.