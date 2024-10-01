Игрок сборной Испании получил черепно-мозговую травму в дерби «Атлетико» - «Реал»

Защитник «Атлетико» и национальной сборной Испании Робен Ле Норман получил травму в дерби против «Реала». Футболист пострадал по итогам столкновения головами. Ле Норман прошёл обследование, и у него выявили черепно-мозговую травму. Об этом рассказывает пресс-служба «матрасников».

«Ле Норман получил сильный удар по голове в последние минуты мадридского дерби, в связи с чем он прошёл ряд тестов и был осмотрен специалистами, которые установили, что он получил черепно-мозговую травму с субдуральной гематомой», - говорится в сообщении «Атлетико».

«Атлетико» отметил, что в процессе восстановления Ле Норманна клуб будет придерживаться специальных протоколов и рекомендаций, разработанных для травм такого типа.