Тчуамени: «Винисиус заслуживает «Золотого мяча»

Полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени высказался о нападающем команды Винисиусе Жуниоре.

— Винисиус заслуживает «Золотого мяча» после проведенного им сезона. У него серьезные шансы выиграть. Я уверен, что он заслуживает этого, — приводит слова Тчуамени известный журналист Фабрицио Романо.

В прошлом сезоне бразильский футболист появился на поле в 39 матчах во всех турнирах, забил 24 мяча и стал автором 11 результативных передач.

Напомним, церемония награждения «Золотого мяча» состоится в конце октября. Главными претендентами на победу считаются Винисиус («Реал»), Родри Эрнандес («Манчестер Сити») и Джуд Беллингем («Реал»).