Анчелотти прокомментировал слова Симеоне о Куртуа

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался насчёт слов рулевого «Атлетико» Диего Симеоне. Аргентинец ранее указывал на провокационные действия вратаря Тибо Куртуа в дерби.

«Я уважаю мнение каждого, но вопрос предельно ясен. Имелись насильственные действия, которым не место на футбольном поле и в обществе. То, что произошло, видели все. Разговоры о других вещах – это своего рода отвлечение от того, что произошло. Жестоких людей не должно быть на стадионе, они там не нужны. Они опасны. Нужно ограждать футбол от них», - сказал Анчелотти журналистам.

Напомним, что фанаты «Атлетико» во время матча бросали предметы в Тибо Куртуа.

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