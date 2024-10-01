Тчуамени получил вопрос о том, как справляется с критикой

Полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени высказался о критике в свой адрес.

— Критика? На самом деле, я не обращаю на это внимания. Главное — выигрывать матчи, — сказал Тчуамени журналистам.

В текущем сезоне 24-летний француз появился на поле в девяти матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

Завтра, 2 октября, «Реал» встретится на выезде с «Лиллем». Игра второго тура Лиги чемпионов должна будет стартовать в 22:00 по московскому времени.

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