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Чемпионат Испании. Ла Лига

Тчуамени — о поведении болельщиков в дерби: «Мы должны это прекратить»

01 Октября 2024 • 19:32 Комментировать
Атлетико М
1:1
Реал Мадрид

Полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени высказался о поведении болельщиков в минувшем дерби с «Атлетико».

Встреча восьмого тура испанской Ла Лиги завершилась ничейным результатом со счетом 1:1. Напомним, во втором тайме матч прерывался из-за поведения болельщиков.

— То, что произошло, это нехорошо для футбола. Мы должны все это прекратить. Многие дети смотрят футбол, поэтому такое поведение недопустимо, — сказал Тчуамени на пресс-конференции.

В нынешнем сезоне 24-летний хавбек появился на поле в девяти матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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