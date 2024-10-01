​Булыкин предложил испанцам ввести Fan ID

Вследствие воскресного скандала во время матча мадридских «Реала» и «Атлетико» известный российский экс-футболист Дмитрий Булыкин посоветовал испанским властям последовать примеру России и ввести Fan ID, дабы исключить появление хулиганов на трибунах во время таких «горячих матчей».

- Надо, чтобы наша Госдума посоветовала их парламенту ввести Fan ID – тогда будет спокойнее на трибунах. А если говорить серьезно, такое случается. И бывают моменты, когда большие противостояния вызывают подобные инциденты, - цитирует слова Булыкина Газета.Ru.

Напомним, что матч был прерван в середине второго тайма после гола «Реала» - фанаты «Атлетико» начали в отместку забрасывать поле различными предметами и даже отходами жизнедеятельности, стремясь вывести из равновесия прежде всего голкипера «Реала». И вскоре «Атлетико» сравнял счёт.