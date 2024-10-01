Раскрыта речь Хави перед игроками «Барселоны» после объявления об отставке

В январе, после поражения от «Вильярреала» со счётом 3:5, Хави объявлял о решении уйти с должности главного тренера «Барселоны» по завершению сезона. Теперь в программе El Chiringuito было показано видео, на котором Хави общается с командой на следующее утро после того матча.

«Доброе утро. Послушайте… Я знаю, что это нелёгкий день, в том числе из-за вчерашнего ужасного результата. Мы проанализируем и посмотрим, что с нами произошло. Мне жаль, что я ничего не сказал вам до пресс-конференции, которую я дал после игры. Я уже давно принял решение. Это не потеря головы из-за вчерашнего поражения. Я уже давно всё решил. Мне кажется, что я сам начинаю быть проблемой», - сказал Хави команде.

В апреле было объявлено о том, что Хави продолжит работу с «Барселоной», однако он всё-таки ушёл.