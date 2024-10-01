Игрок «Атлетико» высказался о поведении Винисиуса на поле

Защитник мадридского «Атлетико» Хосе Хименес высказался о поведении нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора. По словам Хименеса, Винисиус не такой плохой, как о нём говорят.

«Винисиус Жуниор – не плохой парень. Он жестикулировал, мы попросили его остановиться, и он остановился. Видно, что он умеет слушать, что он скромен. В конце концов, он делает то, что, как мне кажется, позволяет ему чувствовать себя комфортно на поле и играть лучше», - сказал Хименес пресс-службе Ла Лиги.

Напомним, что воскресное дерби испанской Ла Лиги между «Атлетико» и «Реалом» завершилось вничью со счётом 1:1.