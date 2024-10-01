В «Реал Сосьедаде» высказались о ситуации Захаряна

Полузащитник Арсен Захарян в сезоне 2024/2025 за «Реал Сосьедад» ещё не выступал из-за полученной летом травмы. В пресс-службе испанского клуба дали комментарий по поводу состояния российского футболиста.

«Захарян сможет вернуться в расположение команды и будет готов тренироваться после паузы на матчи сборных», - ответ «Реал Сосьедада» приводит Metaratings.

При этом в испанском клубе дали понять, что Захаряна не будет в заявке на матч чемпионата Испании против «Жироны», который пройдёт 18 октября.

«Слишком рано, Арсену нужно будет проводить все тренировки без боли после возвращения, чтобы снова попасть в состав», - сообщили в клубе.

Всего за «Реал Сосьедад» Арсен Захарян провёл 40 официальных матчей, в которых записал на свой счёт один гол и два результативных паса на партнёров.