Винисиус наехал на Коке: «Ты слабый»

На выходных в чемпионате Испании состоялось мадридское дерби, в котором «Атлетико» и «Реал» сыграли вничью со счётом 1:1. По ходу игры нападающий «сливочных» Винисиус вступил в конфликт с полузащитником «матрасников» Коке. В эфире Movistar+ эксперт смогли расшифровать полную фразу Винисиуса.

«Я выиграл две Лиги чемпионов. У меня – два, у тебя – ничего. Да, ты проиграл два финала, а я выиграл два финала. Ты проигрываешь, потому что ты слабый. Вот почему я играю за «Реал», - сказал Винисиус.

«Реал» на текущий момент занимает в турнирной таблице чемпионата Испании второе место. «Барселона» набрала на три очка больше.