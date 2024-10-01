В Ла Лиге выбрали лучшего тренера месяца – Флик и Анчелотти проиграли

В испанской Ла Лиге выбрали лучшего тренера по итогам сентября. Ханс-Дитер Флик и Карло Анчелотти, которые тренируют «Барселону» и «Реал» соответственно, проиграли в голосовании. Лучшим оказался Эрнесто Вальверде, возглавляющий «Атлетик» из Бильбао.

В прошлом месяце «Атлетик» провёл в чемпионате Испании четыре матча. В них команда отпраздновала три победы при одной ничьей.

На текущий момент «Атлетик» располагается на пятой позиции в турнирной таблице Ла Лиги. Ближайший матч команда Эрнесто Вальверде проведёт в четверг, 3 октября, – против нидерландского АЗ в Лиге Европы на своём поле.