«Реал» принял решение по Карвахалю

Фланговый защитник Дани Карвахаль может пролонгировать сотрудничество с мадридским «Реалом» в ближайшем будущем. Об этом рапортует инсайдер Фабрицио Романо.

Как стало известно журналисту, руководство «королевского» клуба довольно игрой 32-летнего латераля и готово сохранить его на «Сантьяго Бернабеу». Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает летом следующего года.

Защитник выступает за «королевский» клуб с лета 2013 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 12 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Карвахаль провел семь матчей, забил один мяч и получил два предупреждения.